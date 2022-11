Aardverschuiving in Zuid-Italië kost vrouw het leven, twaalf vermisten

Van boord gevallen passagier cruise­schip na bijna dag uit zee gered

Een 28-jarige man die woensdagavond van een cruiseschip viel in de Golf van Mexico, is bijna een dag later door de kustwacht levend teruggevonden op ruim 30 kilometer van de Amerikaanse kust. Dat iemand na zo’n lange tijd nog leeft, is zeer zeldzaam, zegt een van de betrokken reddingswerkers, die spreekt van een ,,wonder op de dag van Thanksgiving”.

