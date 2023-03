Aardbeving treft Afghanistan en Pakistan, zeker 11 doden en tientallen gewonden

Turkije en Syrië Momenten van geluk tussen de puinhopen van de aardbeving: ‘Lach van de jarige job is onbetaal­baar’

Zes weken na de ramp zijn Nederlandse hulporganisaties nog steeds actief in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. Ze delen niet alleen noodgoederen uit, maar bakken ook hamburgers en taart voor de kinderen. ,,Blije gezichten en een high five, daar gaan we voor.’’