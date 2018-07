Aardbeving Mexico leidt tot ontdekking 900 jaar oude tempel

Op 19 september vorig jaar schudde een aardbeving van 7.1 op de schaal van richter Mexico-City door elkaar. In en rond de miljoenenstad vielen 370 dodelijke slachtoffers en meer dan 6.000 gewonden. Ook het historische patrimonium in en rond de stad was er erg aan toe.



Op de archeologische locatie in Teopanzolco, 70 kilometer buiten de stad, waren twee tempels zwaar beschadigd. Om de schade beter in te kunnen schatten, onderwierpen archeologen de kolossen aan een grondige scan.



Op de radarbeelden zagen ze een tempel waarvan ze tot op dat moment het bestaan niet kende. Hij is 6 bij 4 meter groot en stamt waarschijnlijk uit het jaar 1150, zo meldt de BBC. Daarmee is de heilige plek zo’n 200 jaar ouder dan de omringende tempel. Hij zou gebouwd zijn door de Tlahuica-stam, een lokale Azteken-samenleving, en regengod Tláloc vereren.



Volgens de archeologen was het niet ongebruikelijk in die periode om oude tempels als fundament voor een nieuw bouwwerk te gebruiken.