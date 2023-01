Aanvaller met mes bij metrostation in hart van Europese wijk in Brussel, drie gewonden

Een man heeft in een metrostation in het hart van de Europese wijk van Brussel mensen aangevallen met een mes. Er is sprake van drie gewonden, waarvan er één in levensgevaar zou verkeren. Dat meldt de politie. Zij heeft de dader aangehouden, zegt de burgemeester.

De politie kan nog niet zeggen hoe het slachtoffer eraan toe is. Ook over de dader en zijn mogelijke motieven zwijgt de politie nog. De aanvaller is gepakt dankzij de goede samenwerking tussen de politiediensten, twittert burgemeester Philippe Close.

Martin François van het Brussels parket bevestigt het incident: ,,Er was een mesaanval in een metrostel net voor de metro in Schuman aankwam. Een 30-jarige verdachte werd gearresteerd bij het verlaten van het metrostel. Het parket opent een onderzoek.”

Het metroverkeer in station Schuman werd na het incident, dat even voor 18.00 uur plaatsvond, stilgelegd. Het station ligt tussen het hoofdkwartier van de Europese Commissie en dat van de Raad van de Europese Unie en tal van andere EU-kantoren en ambassades.

Op videobeelden is te zien hoe de verdachte onder schot wordt gehouden door politieagenten. Er zou een conflict aan vooraf zijn gegaan, melden ooggetuigen. Nadat de verdachte van het metrostation naar het treinstation gelopen was, begon hij omstanders aan te vallen met een mes. Twee aanwezigen in het metrostation hoorden plots iemand luid schreeuwen, waarna er complete chaos was.

