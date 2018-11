Aanval op woning Duitse minister van Financiën

Ze belaagden het pand in de wijk Altona onder meer met brandende autobanden en potjes zwarte verf. Ze waren kennelijk ook van plan de ruiten met stenen in te gooien. Agenten uit een toevallig passerende politiewagen konden volgens Duitse media op het nippertje brand voorkomen met hun brandblusser.



De daders zijn ontkomen. De politie is op grote schaal uitgerukt om de belagers te traceren, maar dat is nog niet gelukt. Over hun motieven is daarom niets bekend. Scholz is samen met bondskanselier Merkel naar de economische topconferentie van de G20 in Buenos Aires.



De 60-jarige sociaaldemocraat Scholz was van 2011 tot maart 2018 burgemeester van Hamburg. De Duitse veiligheidsdienst onderzoekt het incident als een politieke aanslag.