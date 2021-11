Aantal mensen op rand van hongersnood blijft snel stijgen

Alleen al in Afghanistan hebben daardoor nu zo’n 23 miljoen mensen voedselhulp nodig, meent het WFP, dat onderdeel is van de Verenigde Naties. Maar ook in landen als Ethiopië, Haïti, Somalië, Angola, Kenia en Burundi stijgt het aantal mensen dat hongerlijdt.

,,We hebben te maken met conflicten, klimaatverandering en corona, al die zaken drijven het aantal mensen dat hongerlijdt op’’, zei David Beasley, directeur van het WFP, maandag na een bezoek aan Afghanistan. ,,De brandstofprijzen stijgen, de voedselprijzen rijzen de pan uit, meststoffen zijn duurder. Dit alles werkt nieuwe crises in de hand.’’ Hij wees op de crisis die zich nu in Afghanistan voltrekt, maar ook op de al langer bestaande noodsituaties in landen als Jemen en Syrië. In Syrië bijvoorbeeld hebben 12,4 miljoen mensen voedselhulp nodig, meer dan ooit sinds het begin van de burgeroorlog in het land tien jaar geleden.