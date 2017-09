Aantal kinderontvoeringen stijgt verder

Justitie jaagt op plunderaars Sint Maarten

5:00 Justitie op Sint-Maarten zet beelden van verdachte plunderaars op internet. Zo kunnen eilandbewoners de rovers in hun midden ontmaskeren. Het lijkt erop dat tientallen daders in georganiseerd verband te werk gingen, soms al in het oog van orkaan Irma.