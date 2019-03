Aantal doden vliegtuigcrash Colombia stijgt tot 14

Brexit: de tussenstand Brexit: Nog steeds weet niemand wat er gaat gebeuren

9 maart De officiële B-day is aanstaande, maar nog steeds weet niemand wat er op 29 maart gaat gebeuren. Komt er een brexit-deal? Komt er geen brexit-deal? Of gaan we nog door met onderhandelen? En zo ja, hoe lang dan? Toch is er na bijna drie jaar rumoer wel het een en ander duidelijk geworden aan deze kant van Het Kanaal.