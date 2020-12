Aanslagpleger Trier verkocht huis van moeder en was alles in jaar kwijt: 'Alcohol was zijn leven’

UPDATEDe vermoedelijke dader van de aanslag in het Duitse Trier, waarbij onder anderen een vader en zijn dochtertje werden gedood, blijft langer in voorarrest. Het gaat om de 51-jarige Bernd W., een freelance elektricien die nooit eerder in aanraking kwam met de politie. Bekenden omschrijven hem als een vreemde man met een zwaar alcoholprobleem. ,,Ik hoorde hem vaak schreeuwen als er thuis ruzie was. Hij was opvliegend en soms agressief.”

Volgens de Duitse politie handelde Bernd W. alleen. Hij heeft gesproken met onderzoekers, maar het is nog onduidelijk wat hij precies heeft verklaard. In de verhoren geeft hij vooralsnog onbegrijpelijke verklaringen, zo meldt de politie. Daardoor is het nog altijd onduidelijk waarom hij mensen aanreed. De openbaar aanklager beschuldigt de vijftiger van meervoudige moord, poging tot moord en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Tot dusver heeft het politieonderzoek niets uitgewezen dat duidt op een politiek of religieus motief. Justitie sluit niet uit dat psychiatrische problemen een rol speelden. De Duitser staat in zijn omgeving bekend als alcoholist en was ook ten tijde van het drama onder invloed. Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie en probeerde nog te ontkomen.

Sociaal isolement

W. woonde de afgelopen dagen in een Land Rover SUV waarin hij gisteren met hoge snelheid door het voetgangersgebied raasde. Het voertuig had hij geleend van een bekende, die volgens de politie niets met het drama te maken heeft. W. zou vlak voor het incident gezien zijn bij een kebabtent, waar hij onder invloed van alcohol stennis zou hebben geschopt. Een ooggetuige zag W. stomdronken in de auto stappen en in volle vaart richting Trier rijden.

Volgens familieleden leefde W. al jaren in een sociaal isolement. Daarvoor woonde hij bij zijn moeder in huis. Toen zij overleed, raakte de man op het verkeerde pad. Hij verkocht het huis van zijn moeder en zou de totale opbrengst binnen een jaar hebben verbrast aan alcohol, weet het Duitse medium Focus. De man raakte zijn baan kwijt en verloor ook het contact met zijn familie. ,,Zijn dagen bestonden uit het drinken van alcohol. Dat was zijn leven”, zegt een betrokkene.

Mishandeld

Het Duitse tv-netwerk N-TV meldt op basis van bekenden dat W. als kind zwaar werd mishandeld door zijn vader. Dat ging hem ‘niet in de koude kleren zitten’. Buren die hem zagen opgroeien vertellen dat W. een opvliegend karakter kreeg. Soms zou hij agressief gedrag vertonen. Maar dat hij tot een dergelijke daad als in Trier zou kunnen komen, had niemand zien aankomen.

Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat W. zijn daad vooraf heeft aangekondigd. Toch maken enkele Duitse media melding van een vermeend afscheidsbericht dat op de Facebook-pagina van de verdachte is aangetroffen. In het bericht lijkt de Duitser zich rechtstreeks tot zijn familie te richten: ,,Mijn grafsteen moet luiden: ,,Bespaar jullie tranen, waar waren jullie toen ik nog leefde?”

Een vrouw met wie het Duitse RTL sprak bevestigt dat W. verontrustende woorden sprak in de uren voor zijn daad. ,,Hij zat hier nog met een fles whisky. Hij zei nog: ik ga knallen, maar dit had ik niet verwacht.”

Moeder overleeft

De dodelijke slachtoffers die bij de dollemansrit om het leven kwamen, waren allemaal inwoners van Trier, die in de vanwege kerst versierde voetgangerszone op pad waren.

Een 45-jarige man die om het leven kwam bij de amokrit, blijkt de vader van het negen en halve week oude meisje dat de aanslag ook niet overleefde. Behalve zijn vrouw, de moeder van het omgekomen meisje, ligt ook zijn zoontje van anderhalf jaar oud gewond in het ziekenhuis.

Herdenking

Honderden mensen namen vanochtend in Trier deel aan een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de dodelijke aanval. ,,Niets, maar dan ook niets, kan dit brute en afschuwelijke misdrijf rechtvaardigen”, zei premier Malu Dreyer van deelstaat Rijnland-Palts.

Rouwende mensen staken kaarsen aan en legden bloemen bij de Porta Nigra, een historische stadspoort in de buurt van de plek waar het drama zich voltrok. ,,Trier rouwt. Trier heeft pijn. Maar Trier geeft niet op”, stelde burgemeester Wolfram Leibe, die een krans legde met deelstaatpremier Dreyer. ,,We rouwen met de gezinnen van de doden en bidden voor de gewonden”, zei de politica. ,,Zij zullen de gevolgen van die vier dodelijke minuten de rest van hun leven met zich moeten meedragen.”

Er staat morgen weer een reflectiemoment gepland. Dan moeten de kerkklokken worden geluid om 13.46 uur, het tijdstip waarop de 51-jarige verdachte inreed op de voetgangers.

Merkel

De rechter beslist in de loop van vandaag of de voorlopige hechtenis van W. wordt verlengd, of dat hij alvast in een gesloten psychiatrische inrichting behandeld moet worden. Bondskanselier Angela Merkel liet weten mee te leven met de nabestaanden: ‘Het nieuws van Trier maakt me erg verdrietig. Ik denk ook aan degenen die ernstige verwondingen hebben opgelopen en wens ze veel sterkte’, twitterde Merkel.

Gisteren reed de man met zijn auto in op mensen in een voetgangersgebied, waarbij vijf doden vielen.