Aanslagen op zes plekken in Sri Lanka

Het gaat om de St. Antonykerk in Colombo, de St. Sebastiankerk in Katuwapitiya, de Zionskerk in Batticaloa, het Shangri-La hotel in Colombo, het Kingsbury hotel in Colombo en Cinnamon Grand hotel in Colombo. Alleen al in de kerk in Katuwapitiya zouden zeker vijftig doden zijn gevallen. In de kerken vierden gelovigen op het moment van de aanslagen het paasfeest. De aanslagen zouden zijn gepleegd door zelfmoordterroristen.