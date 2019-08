Aanslag Noorse moskee behandeld als terreur

VideoDe politie in Noorwegen behandelt de aanval op een moskee in de plaats Baerum gisteravond als een ‘poging tot een terroristische daad’. ,,Uit onderzoek is gebleken dat de dader extreemrechtse opvattingen heeft”, aldus een politiewoordvoerder.

Ook zou de 20-jarige verdachte vijandig staan tegenover migranten en sympathie hebben voor de Noorse nazi-collaborateur Vidkun Quisling (1887-1945). De verdachte zelf weigert een verklaring af te leggen. Hierdoor is zijn motief nog niet bekend.

De Noor was gewapend met twee jachtgeweren en een pistool zaterdagavond de al-Noor-moskee in Baerum binnengegaan. Waarschijnlijk wilde de dader meer bloedvergieten in de moskee veroorzaken, maar er waren slechts drie gelovigen aanwezig. Een van hen was in staat om de aanvaller te overmeesteren, die vervolgens werd gearresteerd. Beide mannen raakten lichtgewond.

Later werd het lichaam van een vrouw gevonden in het huis van de verdachte. Zij is familie van hem. De 20-jarige wordt ervan verdacht haar te hebben gedood.

Offerfeest