‘Aanslag met raketten op Iraanse olietanker: brand en lekkende olie’

Verdachte bloedbad El Paso pleit onschuldig

7:33 De verdachte van de schietpartij in een Walmart-filiaal in de Texaanse stad El Paso, aan de Mexicaanse grens, heeft donderdag niet schuldig gepleit. Dat melden Amerikaanse media. Bij het bloedbad kwamen in augustus 22 mensen om het leven. Er vielen 26 gewonden, van wie er nog twee in het ziekenhuis liggen. De 21-jarige verdachte, Patrick Crusius, werd vorige maand aangeklaagd wegens moord en riskeert de doodstraf.