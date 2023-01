Aanslag, halfnaakte vrouw betrapt en groot mysterie: dit gebeurde deze week vlak over de grens bij onze zuiderburen

• Beelden tonen explosie bij aanslag in Hoboken

• Acht jaar cel voor man (43) die stiefdochter twaalf jaar lang verkracht

• Gemeente Brecht in de ban van een moordmysterie: wie heeft de burgemeester onthoofd?

De gemeente Brecht is in de ban van een moordmysterie. De figuur van de burgemeester die mee het monument siert in het Gemeentepark is onthoofd met een speciale kettingzaag. Het incident stelt de gemeente voor een raadsel, want wie durft het aan om helemaal in het zicht en met een hels geluid zeker minutenlang een stuk van een beeld te ruïneren?

• Onderzoek moet duidelijkheid brengen over dood van Sven (21) uit Weelde

• Portret: Dit is ‘El Magico’: oom van de gedode Firdaous (11) en net veroordeeld voor drugsfeiten

In Antwerpen woedt een zware drugsoorlog. Net op de dag dat de gedode Firdaous (11) in Marokko begraven wordt, is haar oom Younes ‘El Magico’ El B. in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar cel voor de invoer van cocaïne. De jongste van de Antwerps-Marokkaanse familie uit Borgerhout moet zo niet onderdoen voor zijn grote broer Othman, die ‘bekendheid geniet’ als drugsbaron in Dubai. Een grote broer die hij wel dankbaar mag zijn. Zonder hem had het drugsmilieu ‘El Magico’ enkele jaren geleden al zuur kunnen opbreken. Lees hier wie deze man is.