Aanrijding door trein wordt vijf spoorwerkers in Noord-Italië fataal

Dode walvis aangetrof­fen in Deurganck­dok in Antwerpen

In het Deurganckdok is een walvis dood aangetroffen. Het Deurganckdok ligt in de Antwerpse Haven en bevindt zich op Linkeroever. De walvis is zo’n zeven à tien meter lang en is vermoedelijk via de Westerschelde in de haven beland.