Aanklagers: autisme geen excuus voor massamoord uit vrouwenhaat

,,Dit gaat over iemand die een massamoord heeft gepleegd en die toevallig autisme heeft, het is niet zo dat zijn autisme hem de moorden heeft doen plegen", zei de aanklager voor de rechtbank in Toronto. ,,Hij heeft altijd geweten dat zijn keuze om te moorden verkeerd was." Minassian reed in april 2018 met zijn bestelbus voetgangers aan. Acht vrouwen en twee mannen tussen de 22 en 94 jaar oud kwamen om het leven, 16 mensen raakten gewond. Het voertuig reed volgens andere ooggetuigen met zo’n 64 kilometer per uur over de stoep en probeerde slalommend elke voetganger te raken. Het busje verdween na enkele minuten in een zijstraat.

Opstand van de incels

,,De opstand van de incels is begonnen", verklaarde Minassian kort voor zijn daad op Facebook. Incel staat voor "involuntary celibate", onvrijwillig celibatair. De doorgaans jonge mannen die zichzelf incel noemen, hebben samen op internet een radicale ideologie ontwikkeld die erop neerkomt dat vrouwen volgens hen niet deugen. De man gaf nadat hij was aangehouden al tegenover de politie aan dat woede jegens vrouwen zijn drijfveer was.



In de afgelopen jaren zijn er meerdere aanslagen gepleegd door ‘involuntary celibates'. In 2014 doodde Elliott Rodgers zes mensen en verwondde hij er 14 vlakbij Santa Barbara, waarna hij zichzelf van het leven beroofde. Hij liet een manifest achter waarin hij schreef: ‘Als ik jullie (meisjes, red.) niet kan krijgen, dan vernietig ik jullie.’ Rodgers werd daarna een voorbeeld voor jonge, ontevreden mannen die zich afgewezen voelden door het andere geslacht en ‘onvrijwillig celibatair’ waren.



De aanslag van Chris Harper, die in 2015 een lerares en acht klasgenoten doodschoot in Oregon, wordt onder de term geschaard, net als de mislukte actie van Amerikaan Cole Carina in juni dit jaar. Hij verloor één hand en een aantal vingers van zijn andere hand toen een bom die hij maakte voor een aanval op ‘knappe cheerleaders’ plots ontplofte. Onderzoekers vonden een verfomfaaide brief van Carina, daarin werd gesproken over een bomaanslag in een winkelcentrum en de spanning die hij voelde ‘bij het naderen van een podium van knappe cheerleaders’. ‘Ik zal niet bang zijn voor de consequenties’, was daarin te lezen. ‘Ik zal heldhaftig zijn, ik zal een statement maken net als Elliott Rodgers.’