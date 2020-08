Aanklager: Ghislaine Maxwell niet slecht behandeld in gevangenis

Een klacht van Ghislaine Maxwell over slechte behandeling in de gevangenis waar ze vastzit is door de openbaar aanklagers ongegrond verklaard. Ze zit in een New Yorkse gevangenis in afwachting van de rechtszaak over vermeend hulp bij misbruik van drie jonge meisjes. Ze wordt ook zelf beschuldigd van misbruik.