Aanhouding na vondst vier doden in kliniek Potsdam

De vermoedelijke dader, een 51-jarige vrouw, is gearresteerd, melden Duitse media. De politie heeft nog geen verdere details over haar identiteit prijsgegeven.

Volgens dagblad Der Tagesspiegel zouden de doden patiënten zijn van de kliniek in de wijk Babelsberg, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie zegt later in de nacht van woensdag op donderdag meer informatie te zullen verstrekken.