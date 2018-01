Aandoenlijke wassende rat is eigenlijk heel zielig (en geen rat)

videoEen video van een capibara die zich als een mens aan het wassen is in de gootsteen, heeft op social media miljoenen mensen bereikt. In het filmpje lijkt het erop dat het dier zich reinigt met zeep. Maar schijn bedriegt. Waarschijnlijk gaat het hier om een capibara die door mensen is ondergespoten met zeep.

Het dier probeert zich te verlossen van het vermoedelijk bijtende goedje. Waarom vinden we dit zo schattig om te zien? Waarschijnlijk omdat het dier menselijk gedrag vertoont.

De Peruaanse amateur-dj Jose Correa betoogde twee dagen geleden nog in volle overtuiging dat hij de capibara (waarvan hij denkt dat het een rat is) vond toen hij zelf de gootsteen wilde gebruiken in zijn woonplaats Huaraz city. ,,Ik hou van dieren, dus ik wilde hem niet storen", schrijft hij op Facebook. ,,Ik heb hem alleen maar gefilmd. Na ongeveer 30 seconden rende hij weg."

Volledig scherm © YouTube | Jose Correa Nonchalant voegt Correa er nog aan toe dat hij 'heel erg verbaasd is' over het aantal views van het filmpje. De Peruaan kon er uiteindelijk niet onderuit dat er wel wat vreemde elementen aan het knaagdier zitten, of beter gezegd: missen. Want waar is bijvoorbeeld de kenmerkende rattenstaart? En zijn de voorpoten van het beestje niet een beetje te lang voor een rat? En, ratten die vrijwillig met zeep aan de haal gaan? Daar houden ze toch helemaal niet van? Volgens Saskia Arndt, universitair hoofddocent bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, gaat het hier - gezien het uiterlijk van het dier - vermoedelijk om een capibara, een dier dat bij de familie van de cavia's hoort. ,,Verder valt op dat er geen staart te zien is. Bij capibara’s is deze rudimentair. Bij de video wordt vermeld dat deze in Peru is opgenomen, waar deze dieren voorkomen. De manier van poetsen die wij hier zien, dus de bewegingen die het dier daarbij uitvoert, wijzen ook op een capibara. Deze dieren brengen veel tijd door in het water."

Zeep

De aanwezigheid van zeep is zeer opmerkelijk, vertelt Arndt. ,,Mij is niet bekend dat capibara’s zeep gebruiken! Het enige dier waarover ik dit ooit heb gehoord, is de orang-oetan. Dit is onder meer te zien in een aflevering van de BBC-serie Spy in the Wild. De dieren hebben jaren geleden mensen geobserveerd bij het gebruik van zeep en deden het na. Het is echter niet bekend waarom de dieren dit doen."

Geen rat dus, viel ook meerdere kijkers op. Op Facebook reageert Correa vervolgens zelf maar op alle consternatie. 'Hey! Neem het allemaal niet te serieus. Ik zeg niet dat je dom bent hoor, maar er vraagt bijna niemand om die staart. Het is een humoristische video. Relax en blijf lachen. Dan leef je langer."

Een humoristische video, volgens de zelfbenoemde maker. Daar zijn ze het bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht niet mee eens. ,,Ik ga ervan uit dat het dier dat in de clip te zien is, is ingezeept is door een mens om vervolgens een ‘grappig filmpje’ op het internet te publiceren", vertelt Arndt ,,Ik zou niet één acceptabele reden weten om dit te doen. Mensen ervaren dit hier als cute, zoals in veel commentaren bij de clip te lezen is. Dit heeft zeker te maken met de poetsbewegingen en met het feit dat het dier zit. Het lijkt, en daar doelt men ook op, een beetje op een mens."

Volgens Arndt is dat dan ook de reden waarom het filmpje al door zo vele miljoenen mensen bekeken is. ,,Wij mensen hebben de neiging ons aan andere dieren te ‘spiegelen’. Hoe meer een dier in onze beleving op de mens lijkt, hoe ‘schattiger’ wij het dier ervaren. Een uitermate interessant fenomeen. Deze ‘grap’ hier gaat in mijn beleving ten koste van het dier. Gedrag van dieren observeren hoort voor mij bij de meest indrukwekkende activiteiten die er zijn, en is het niet ‘nodig’ om zo iets te doen. Geniet gewoon van het observeren van natuurlijk gedrag."

Volledig scherm © Facebook | DJ Jose Correa