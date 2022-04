Aanbod coronavaccins overtreft vraag, toegang blijft oneerlijk

Toch zijn nog altijd miljarden mensen niet gevaccineerd tegen Covid-19, met name in ontwikkelingslanden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd dat oneerlijkheid in de toegang tot vaccins de kans op nieuwe, mogelijk nog besmettelijkere of gevaarlijkere virusvarianten vergroot. De WHO wil dat deze zomer in elk land 70 procent van de bevolking is ingeënt.