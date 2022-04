Aanbeveling na studie: Nederland, biedt excuses aan voor bommen op Hawija in Irak

Deze aanbeveling en constatering doen vredesorganisatie PAX, de Universiteit Utrecht en de Iraakse niet-gouvernementele organisatie (ngo) Al-Ghad nadat zij twee jaar onderzoek deden in de stad. De gevolgen van het Nederlandse bombardement, waarbij een munitiefabriek werd geraakt en vele tientallen doden vielen, is besproken met onder meer 119 slachtoffers en 40 ‘sleutelfiguren’, onder wie de burgemeester van de stad.

De aanval heeft zeven jaar na dato nog steeds een enorme impact, concluderen de onderzoekers. ,,De meeste geïnterviewden voelen zich in de steek gelaten door Nederland. Onder andere doordat het compensatiebedrag van 4,4 miljoen euro dat Nederland toezegde voor de wederopbouw, vooralsnog niet tot concrete wederopbouwactiviteiten heeft geleid die aansluiten bij de behoeften van slachtoffers”, aldus de organisaties in een persbericht.

Geen toegang tot medische hulp

Doordat IS nog twee jaar aan de macht was na de aanval, hadden mensen weinig tot geen toegang tot medische hulp, schoon water en elektriciteit en konden zij amper vluchten, aldus de onderzoekers. ,,Dit heeft langdurige effecten. Denk aan een handicap of een psychisch trauma, economische schade door het wegvallen van de kostwinner, ontheemding, een toename van kinderarbeid en slechte toegang tot scholing.”

De Nederlandse luchtaanval was onderdeel van acties door een internationale coalitie, geleid door de Verenigde Staten. In de munitieopslag van IS bleken meer explosieven opgeslagen dan verwacht. Daardoor was de explosie ook veel krachtiger dan vooraf ingeschat. Pas in 2020 kwam naar buiten dat er veel burgers waren omgekomen bij de actie door Nederlandse F16’s. Dat bracht toenmalig defensieminister Ank Bijleveld in de problemen.