Aan vooravond verkiezingen rouwt Japan om moord op oud-premier Abe: ‘Het is een grote schande’

met videoEen groeiende stroom rouwende Japanners verzamelt zich vandaag in de stad Nara, op de plek waar oud-premier Shinzo Abe gisteren werd vermoord. De ‘aanval op de democratie’ aan de vooravond van de verkiezingen laat het land in shock achter.

Honderden Japanners zijn naar het treinstation in de westelijke stad Nara gegaan waar de dodelijke aanslag op Abe plaatsvond. Een van hen is de 50-jarige Natsumi Niwa. Ze legt samen met haar 10-jarige zoon bloemen. ,,Ik ben gewoon geschokt dat dit in Nara is gebeurd.”

Haar zoon heet Masakuni, vertelt ze trots. Geïnspireerd door de conservatieve Abe, die de Japanse economie nieuw leven inblies met de strijdkreet ‘prachtige natie’. ,,‘Kuni’ is het Japanse woord voor natie’’, zegt ze.

Volledig scherm Op de plek waar Shinzo Abe werd vermoord worden bloemen gelegd bij een foto van de oud-premier © AFP

Banden met religieuze groep

Shinzo Abe werd gisteren met een zelfgemaakt wapen doodgeschoten door de 41-jarige Tetsuya Yamagami, terwijl hij op een campagnebijeenkomst van zijn partij een toespraak hield. Yamagami werd direct na de aanslag opgepakt en heeft de moord bekend. Hij geloofde dat Abe banden had met een religieuze groep die hij schuldig achtte aan het financieel ruïneren van zijn moeder en het uiteenvallen van het gezin, zo melden politiebronnen aan lokale media. Om welke groep het gaat, is niet bekend.

Zijn daad van politiek geweld dompelt Japan in diepe rouw. Mensen staan in de rij om bloemen te leggen. Op een tafel staat een foto van Abe. Zijn lichaam is inmiddels overgebracht naar zijn woning in Tokio. Premier Fumio Kishida is daar vanochtend (Nederlandse tijd) langs geweest. Maandag zal er een nachtwake worden gehouden, dinsdag vindt de begrafenis plaats.

Volledig scherm © AP

Vandaag is de laatste campagnedag voor de verkiezingen voor de Japanse senaat morgen. Premier Kishida, een beschermeling van Abe, zei dat de campagne vandaag gewoon doorgaat. Hij houdt in een stad ten zuidwesten van Tokio een toespraak onder extra strenge veiligheidsmaatregelen en politiebewaking.

Meer steun voor partij Abe

De moord op Abe zal volgens deskundigen leiden tot een grotere opkomst bij de verkiezingen en meer steun voor zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP), verwachten deskundigen. De zittende coalitie onder leiding van Kishida zal dan ook naar verwachting een overwinning boeken.



De 67-jarige Abe was zelf twee keer premier maar trad beide keren vanwege gezondheidsproblemen af. ,,Zijn gezondheid verbeterde, dus ik hoopte dat hij een derde termijn zou krijgen”, zegt de 49-jarige Tatsuya Futami in Nara. ,,Hij was nog jong voor een politicus. Het is een grote schande.”

Volledig scherm De wagen met het lichaam van Abe arriveert bij zijn woning in Tokio. © Getty Images