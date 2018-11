‘Aan de jongedame die ik vier straten achtervolgde: ik was ook bang’

Een man heeft een open brief geschreven naar de jongedame die hij in het centrum van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast vier straten lang achtervolgde. Niet omdat hij kwade bedoelingen had, integendeel: met die actie wilde hij haar beschermen. Zijn verhaal op Reddit wordt met gemengde reacties ontvangen.

,,We kruisten elkaar in de studentenbuurt”, omschrijft een zekere Karlos eerst de situatie. ,,Je keek kort naar mij en liep verder. Enkele seconden later draaide ik me om en begon ik je te volgen. Je had het door, want je versnelde, hield je schouders rechter en greep naar je telefoon. Maar dat hield mij niet tegen: ik bleef je volgen op zo’n tien meter afstand, terwijl ik deed alsof ik aan het bellen was. Ik had naar je toe kunnen lopen en mezelf kunnen voorstellen, maar dat gebeurde niet.”

,,Intussen bleef je soms achterom kijken, om te checken waar ik was. Als je sportschoenen gedragen had, zou je waarschijnlijk zijn gaan rennen. Maar met je hoge hakken bleef je gewoon snel wandelen. Verstandig, noem ik dat. Ik stopte bij mijn auto, die van jou stond nog iets verder. Ik was met mijn mobiel bezig. Toen je mij voorbijreed, zag ik hoe je een foto van mij nam.”

‘Absoluut geen held’

Daarna volgde de verklaring van zijn bijzonder vreemd gedrag. ,,Je hebt het nooit gemerkt, maar toen we elkaar passeerden, waren op het andere voetpad twee kerels naar jou aan het wijzen. Ze zagen er dronken of gedrogeerd uit, misschien allebei wel. En ze volgden je. Toen je mij in je auto voorbijreed, zag je ook niet hoe dat duo op de hoek van een doodlopende straat stond te wachten. Ze keken eerst naar jou en daarna naar mij. Je hebt ook de volgende tien minuten gemist: ik wachtte toen in mijn wagen op de politie (die had ik gebeld terwijl jij naar jouw auto liep). Ik heb een kwartier met die agenten gepraat en toonde hen de foto van die twee gasten. Die had ik genomen terwijl ik jou aan het volgen was.”

Quote Je had mijn vrouw of mijn dochter kunnen zijn Karlos ,,Het spijt me dat ik je de stuipen op het lijf gejaagd heb, maar om eerlijk te zijn: ik was zelf ook bang. Ik ben absoluut geen held en wilde daar liefst zo snel mogelijk weg. Maar je had mijn vrouw (zij parkeert in dezelfde straat) of mijn dochter kunnen zijn. Ik zou het mezelf niet kunnen vergeven als er iets gebeurd was en ik niets gedaan had om het te voorkomen.”

‘Beter voorkomen dan genezen’

Karlos voegde er later nog aan toe dat de jongedame een soort aktetas droeg en daarom misschien de aandacht trok. ,,Waarom ik haar zelf niet waarschuwde voor het naderende onheil? Ik vreesde dat ik dan een reactie bij die mannen teweeg zou brengen en dan werden we misschien allebei aangevallen. Ik kan dat niet bewijzen, maar op het moment zelf dacht ik echt dat er iets mis was. Beter voorkomen dan genezen dus.”

Heel wat mensen geven hem een pluim. ,,Mijn dochter volgt op dit moment les in Belfast”, klonk het onder meer. ,,Ze komt uit het buitenland en heeft heimwee, ik kan me voorstellen dat ze op dit moment niet zo hard op de omgeving let. Ik hoop van niet natuurlijk, maar dit had zij kunnen zijn. Bedankt dus, ook al zal ze het nooit weten.” Of nog: ,,Hier word ik blij van, ik heb namelijk zelf een kleinere zus. Misschien maak ik me in de toekomst iets minder zorgen als ze nog eens uitgaat.”

Anderen blijven toch met een creepy gevoel achter. ,,Ik waardeer wat je gedaan hebt, maar ik snap toch niet waarom je haar niet aangesproken hebt”, luidde het. En: ,,Je hebt haar zo bang gemaakt dat ze een foto van je nam. Misschien zouden die twee inderdaad iets ondernomen hebben als je contact met haar legde, maar die kans lijkt me klein. Dat risico zou ik dus zeker genomen hebben.”