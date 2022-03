Aan de grens: sommige kinderen huilen en soms hebben ze nog energie om te spelen

Het is 9.00 uur en het valt nog best mee, zie je iedereen denken. De lucht is helder, het is koud met een bleek zonnetje, en waar de meesten die hier deze ochtend heen zijn gereden zo bang voor waren (een kilometerslange rij), dat is er niet. Links en rechts liggen de kale velden van Hruhsiv, rechtdoor en dan de bocht om, achter de bomen, is de grens met Polen. Misschien een half uurtje lopen.