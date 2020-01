9 doden en 440 besmettingen door coronavirus in China, virus nu ook in VS

VIDEOHet coronavirus heeft nu ook in de VS de kop opgestoken. Bij een man die vanuit China naar Seattle was gereisd werd de longaandoening vastgesteld. Dat meldde de Amerikaanse organisatie voor ziektecontrole en preventie CDC. Het aantal doden in China is inmiddels opgelopen tot negen, 440 anderen zijn besmet.

De CDC begon vorige week op drie Amerikaanse luchthavens met het screenen van reizigers uit China op aanwezigheid van het virus dat voor het eerst werd aangetoond in de Chinese stad Wuhan. Inmiddels zijn er honderden gevallen in China en is de aandoening ook vastgesteld bij mensen in Zuid-Korea, Thailand, Taiwan en Japan.

De man kwam op 15 januari aan, voordat de strengere screenings werden uitgevoerd. Het coronavirus is bij hem vastgesteld nadat hij zelf medische hulp had gezocht. De VS heet het aantal luchthavens waar reizigers uit China worden gescreend uitgebreid. Vanaf vorige week gebeurde dat al in New York, Los Angeles en San Francisco. Nu zijn de controles ook aangescherpt op de vliegvelden van Atlanta en Chicago. Sinds vorige week zijn er al meer dan 1200 mensen gescreend in de VS.

Het coronavirus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste.

Volledig scherm Op vliegvelden vinden inmiddels met warmtemeters controles plaats op het virus, zoals hier in de Indiase stad Calcutta. © AFP

Negen doden

Het aantal mensen dat in China is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is vandaag gestegen naar negen. 440 mensen in 13 Chinese provincies en gemeenten zijn besmet met het virus. China waarschuwt dat het SARS-achtige virus zou kunnen muteren en zich verder kan verspreiden.

Het virus wordt via de luchtwegen overgedragen. ,,De mogelijkheid van virale mutatie en verdere verspreiding van de ziekte is aanwezig”, zei viceminister Li Bin van de Nationale Gezondheidscommissie tijdens een persconferentie.

Dinsdag stond het aantal doden nog op zes en waren er ruim 300 mensen besmet.