‘800 miljoen Chinezen zijn uit armoede getild, ongekend'

Wereldwijd vertellen Chinese diplomaten en hoge ambtenaren deze dagen met verve het officiële verhaal van alle successen die hun partij het land heeft gebracht. Zo ook de nieuwe Chinese ambassadeur in Nederland Tan Jian (56). ,,Onder leiding van de partij heeft de volksrepubliek grote prestaties geleverd: de soevereine staat is gewaarborgd, een economisch wonder heeft zich voltrokken, de armoede is uitgeroeid en de levensstandaard is verhoogd. In alle opzichten hebben we ons doel bereikt een gematigd welvarende samenleving te worden. Dat is een enorme bijdrage aan het eeuwfeest”, zegt hij in een exclusief interview met deze krant.