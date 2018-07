80-jarige Belg grijpt naast gratis WK-tv omdat hij geen internet heeft

De WK-actie van Krëfel is een gigantisch succes. Nadat Eden Hazard in de kleine finale tegen Engeland de 2-0 op het scorebord zette, juichten duizenden mensen, niet alleen om de overwinning, maar om het feit dat ze hun tv terugbetaald krijgen . Maar juichen, deed Willy allerminst. Hij ziet zijn gratis tv door zijn neus geboord. ,,Ik ben een grote Rode Duivels-fan. Net voor het WK, op 26 mei, besloot ik om een nieuwe televisie aan te kopen, een groter exemplaar, want mijn vrouw begint minder goed te zien.'' Willy betaalde voor zijn tv 1.000 euro in de Krëfel-winkel. ,,Bij het afrekenen vertelde de verkoper hem dat hij zijn televisie volledig terugbetaald kreeg wanneer de Rode Duivels 16 goals maakten gedurende het WK. Verdere uitleg werd hem echter niet gegeven'', zegt kleinzoon Bernd De Bie. ,,Naar aanleiding van de nieuwsberichten die verschenen wanneer de Belgen al 14 goals hadden gemaakt, en het doel dus duidelijk in het vizier kwam, stortte zijn wereld in.''

Bedrogen

Want Willy had zijn aankoop nooit online geregistreerd. ,,Niemand heeft me iets gezegd in de winkel", zegt de man teleurgesteld. ,,En als iemand me het toch had gezegd, zou ik niet weten hoe ik dat had moeten doen. Ik heb namelijk geen kennis van een computer of van het internet. In die zin voel ik mij toch bedrogen door Krëfel, zeker nu hun actie overal positief in het nieuws komt.''





In de winkel werd nog geprobeerd tot een oplossing te komen, maar dat lukte niet. ,,Het gaat ons hier niet om het bedrag, maar om het principe en de manier van werken bij Krëfel", zegt Bernd. ,,Oudere mensen met weinig kennis van computers worden hier duidelijk gediscrimineerd."





,,We hebben al het mogelijke gedaan om de mensen alle actievoorwaarden mee te geven", reageert Sybille Van Belle, finance manager bij Krëfel. ,,Zo verscheen de info op de tv-schermen in de winkel, stond deze op de achterzijde van het kassaticket, werd aan de verkopers gevraagd om alles nog eens duidelijk te maken en achteraf zijn alle mensen die in aanmerking kwamen voor de actie gecontacteerd via telefoon, eventueel met voicemail, en mail met de vraag of ze zich wilden registreren voor de actie.''