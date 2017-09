8 dingen die Saoedische vrouwen nog steeds niet mogen, naast autorijden

De verandering gaat in vanaf juni volgend jaar. Het nieuws werd meegedeeld via de staatstelevisie en tijdens een gelijktijdig media-event in Washington. Saoedi-Arabië is momenteel het enige land ter wereld waar vrouwen geen auto mogen rijden.



Maar een verbod op autorijden is niet het enige wat vrouwen scheidt van mannen in Saoedi-Arabië. Er geldt nog altijd een aantal andere verboden voor vrouwen. ,,Het regime heeft altijd al vrouwenzaken op het juiste moment gebruikt om slechte publiciteit de kop in te drukken", stelt al-Rasheed vandaag op BBC Radio 4. ,,We hebben het over autorijden alsof dat het belangrijkste is. Dat is ook belangrijk voor de vrouwenbeweging, maar er zijn nog altijd wettelijke beperkingen en de weg naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog lang".