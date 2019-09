76-jarige Australiër vlucht voor agressieve vogel en sterft

Het ongeval gebeurde in Woonona, in de buurt van Sydney. De fietser reed daar langs een park toen de ekster op hem af dook. De man verliet vervolgens het pad in een poging te ontsnappen en reed tegen een paaltje. Hij liep ernstig hoofdletsel op toen hij crashte. Anderen schoten te hulp, maar dat mocht niet meer baten. De fietser overleed in het ziekenhuis.

Eksters zorgen in Australië vaker voor overlast. Lokale autoriteiten in het noordoosten van Sydney besloten eerder deze maand nog een ekster te laten afschieten die herhaaldelijk mensen had belaagd. Bewoners van Woonona zeggen dat in de omgeving veel van die agressieve dieren zitten. Het lijkt erop dat de vogel die de man heeft aangevallen een bekende is in de buurt; al jaren leeft er een zeer agressieve ekster in het park. Borden moeten mensen waarschuwen voor de beesten, is de algemene opinie. De gemeente heeft aangegeven maatregelen te nemen.