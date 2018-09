74-jarige man vijf dagen na helse brand levend aangetroffen in kamer

In het statige pand in Washington DC., dat door de brand grotendeels onbewoonbaar is geraakt, woonden ruim 160 ouden van dagen. Toen de brand afgelopen woensdag uitbrak, werden zij door het personeel van het tehuis in veiligheid gebracht. Na de evacuatie ontving de brandweer een lijst met hun namen en de verzekering dat iedereen het rokende gebouw had verlaten.



Delen van het smeulende gebouw staan op instorten en een inspectieteam moest sommige kamers met een koevoet openen, omdat de verzengende hitte de deuren had verwrongen. ,,Toen vonden we deze meneer’’, zegt bouwkundige Allyn Kilsheimer tegen CNN. ,,Hij kwam naar de deur, omdat hij ons herrie hoorde maken.’’ De zeventiger had wonderbaarlijk genoeg nog praatjes.