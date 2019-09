‘74 Britten kampen met gezondheidsproblemen door gebruik e-sigaret’

Het was de Sunday Times die afgelopen weekend melding maakte van de nieuwste cijfers, verzameld door het Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Uit de 74 gevallen destilleerde de organisatie een lijst van 200 kwaaltjes - zoals hartproblemen, borstpijn en longontsteking - die veroorzaakt kunnen worden door ‘vaping'.

De waakhond baseert zich op de meldingen die mensen deden via internet: het gaat om 74 gebruikers van de e-sigaret die hun kwaaltjes zelf relateren aan het gebruik van het apparaat. Of dat ook daadwerkelijk zo is, valt nu nog niet te zeggen, aldus de MHRA. De cijfers worden nader onderzocht. Experts roepen in Engeland nu op tot het opzetten van een nationaal surveillancesysteem. Daarin moeten alle kwalen die kunnen worden veroorzaakt door het gebruik van de elektronische sigaret worden opgenomen.

Doden

Twee weken geleden werd in Nederland bericht over eenzelfde soort onderzoek. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) hield een enquête onder 1100 leden. Binnen drie dagen kwamen er drie meldingen binnen van mensen die hun kwalen vermoedelijk opliepen door vaping. ,,Het gaat om drie mensen die vooraf geen grote longziekte hadden’’, zei voorzitter Leon van der Toorn toen tegen Nieuwsuur. Hij denkt dat er mogelijk nog meer meldingen binnenkomen.

Directe aanleiding voor de Nederlandse enquête was het aantal mysterieuze ademhalingsziektes in de Verenigde Staten die aan het gebruik van de e-sigaret worden toegeschreven. Daar zouden al twaalf mensen zijn bezweken aan een longaandoening die verband lijkt te houden met het apparaatje. Ruim 800 mensen zouden er nu kampen met kwalen vanwege vaping.

Onderzoek

Sinds twee maanden is er in Amerika een onderzoek gaande dat meer duidelijkheid moet geven over de nieuwe ziekte en of deze daadwerkelijk veroorzaakt wordt door het roken van een e-sigaret. Zolang hier geen duidelijkheid over is, raadt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC aan om geen e-sigaretten meer te roken.

Opvallend is dat de patiënten vaak relatief jong zijn en voor hun opname in goede gezondheid verkeerden. Van allemaal is bekend dat zij kort voordat zij klachten kregen nog een e-sigaret hebben gerookt. Vervolgens kregen ze last van kortademigheid, vermoeidheid, hoesten, pijn op de borst en gewichtsverlies.