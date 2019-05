73 moorden per dag: Venezuela is veranderd in een hel

Het beeld snijdt door de ziel. Vier kinderen staan bij een lijkkist. Zij treuren om hun overleden neefje, Kenyerber Aquino Merchán. Hij was zeventien maanden oud. Overleden aan ernstige ondervoeding. Het kind is slachtoffer van een van de ernstigste crises van de afgelopen decennia. Elke dag sterven er in Venezuela enkele honderden mensen. De een wordt getroffen door de hongerdood. De ander overlijdt omdat er geen medicijnen meer zijn. Dagelijks worden er gemiddeld 73 mensen vermoord. Er geldt maar één wet: het recht van de sterkste. Als er geen eten meer tussen het afval zit, wordt het gestolen. Hele wijken zijn roofgebieden voor bendes.

Apenrots

De andere twee groepen die nog een redelijk bestaan hebben zijn de Venezolanen die geld krijgen van familieleden in het buitenland of een salaris in harde valuta ontvangen. De eigen munt, bolivares, valt ten prooi aan hyperinflatie. Het papier is meer waard dan het bedrag dat erop staat. Maar ook met dollars is lang niet alles te koop. De rest, de overgrote meerderheid van de 30 miljoen Venezolanen leeft van dag tot dag. Hun wereld breekt in haar vrije val naar totale chaos alle records. Na twintig jaar Bolivaraans socialisme staat Venezuela stijf onderaan op elke index over economische ontwikkeling. Negentig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens, 70 procent herhaaldelijk zonder stroom. Ruim 65 procent van de kinderen lijdt aan ondervoeding, om maar een paar trieste cijfers te noemen.