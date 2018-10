70 procent Venetië staat blank door noodweer

Nederlan­der doodgescho­ten in Torremoli­nos

13:43 Een 33-jarige Nederlander is dit weekend overleden nadat hij was neergeschoten in een restaurant in het Spaanse Torremolinos. De Spaanse krant Diario Sur meldt vandaag dat de man zwaargewond naar een ziekenhuis is gebracht. Daar is hij na een spoedoperatie bezweken.