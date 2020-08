54,5 graden gemeten in Californië, mogelijk hoogste temperatuur ooit

Belgische William redt buurvrouw na gasexplo­sie in woning: ‘Heb geen moment geaarzeld’

16 augustus William Thierens aarzelde vanochtend geen moment toen een zware gasexplosie de bungalow naast zijn woning in het Belgische Temse verwoestte. Hij rende het huis binnen om de 70-jarige Jeannine Van Mele onder het puin vandaan te halen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “Mijn echtgenote was net boodschappen gaan doen voor Jeannine. Als de explosie een half uur later was gebeurd, had ze ook in de woning gestaan.”