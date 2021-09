539 mensen op één boot: Lampedusa wordt weer overspoeld door migranten

Moordenaar van Robert F. Kennedy na 53 jaar mogelijk op vrije voeten

28 augustus Sirhan Sirhan, de man die veroordeeld is voor het doodschieten van Robert F. Kennedy, maakt na 53 jaar in de gevangenis kans op voorwaardelijke vrijlating. Vrijdag maakte een justitiecommissie bekend dat de inmiddels 77-jarige Sirhan zijn vrijheid voorlopig terug kan krijgen. Het is de zestiende poging van Sirhan om uit de gevangenis te komen.