5300 euro boete betaald in plaats van 53 euro: ‘En ik krijg mijn geld niet terug’

Christine (69) stond op het punt om op reis te gaan toen ze op 14 mei nog snel even een verkeersboete betaalde. ,,Toen ik de overschrijving deed, was ik een beetje gehaast’’, zegt de gepensioneerde onderwijzeres. ,,Ik wilde dat per se voor mijn vakantie afhandelen.’’ Maar ze vergat een komma, waardoor ze in plaats van 53 euro 5300 euro overschreef. ,,Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die betaling erdoor is gekomen.’’



Toen ze de fout opmerkte, was het geld al van haar rekening af. Christine belde meteen naar de helpdesk. ,,De medewerker beloofde dat ik het geld snel terug zou krijgen: binnen twintig dagen.’’ Het geld kwam niet, dus bleef ze bellen. ,,Intussen heb ik al zeker vijf keer iemand anders aan de lijn gehad die me telkens belooft de fout snel recht te zetten. Vandaag zijn we een half jaar verder en heb ik het nog steeds niet terug. Oké, ik maakte zélf een vergissing, maar moet het nu zo lang duren om mijn geld terug over te schrijven? Gelukkig krijgen wij elke maand ons pensioen en hebben we momenteel geen grote uitgaven. Anders hadden we langzaamaan wel een probleem.”