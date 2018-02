5000 kilo drugs onderschept: Spanje rolt grote bende op

Vorig jaar werd 616 kilo cocaïne van de bende gevonden in Den Hoorn, in de buurt van Den Haag, en was daarmee de grootste drugsvangst van 2016 in de regio. Drie mannen werden in de zaak aangehouden.



,,We doen wel vaker grote vondsten, maar 600 kilo is wel een hele grote voor de Haagse eenheid. Het is absoluut de grootste drugsvangst van dit jaar'', sprak een woordvoerder van de Haagse politie.



Het is niet bekend of in verband met de Spaanse actie ook in Nederland mensen zijn opgepakt. Het Spaanse onderzoek duurde twintig maanden. De bende stond onder leiding van een bekende drugsdealer, die 'de Spaanse Pablo Escobar' wordt genoemd.