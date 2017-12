45.000 Catalanen demonstreren in Brussel

Belgische politie vindt onthoofd lichaam bij ver­keers­con­tro­le

14:29 In het Belgische Middelkerke is afgelopen nacht tijdens een verkeerscontrole een lijk gevonden in een auto. Het lichaam bleek onthoofd te zijn. Later vond de politie ook menselijke resten en grote hoeveelheden bloed aan op een nabijgelegen camping.