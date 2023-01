400 gestrande KLM-passagiers na drie dagen Singapore weer naar huis: ‘Communicatie was minpunt’

De laatste van de in totaal 400 KLM-passagiers die woensdag strandden in Singapore door een technisch mankement aan het vliegtuig, vliegen dit weekend terug naar Nederland. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij laten weten. Isabel Mosk (41) uit Weesp landde zaterdagmorgen alweer op Schiphol en is in tegenstelling tot sommige medepassagiers vrij positief over het gedwongen oponthoud in de stadstaat.

Mosk prijst zich gelukkig, want een Engelstalige medepassagier meldde in de groepsapp dat ze pas zaterdagavond naar huis vliegt. ,,Van minstens één medepassagier vertrekt de vlucht pas zondag’’, weet de moeder van twee kleine kinderen (1 en 5 jaar oud). Die informatie komt overeen met een bericht van de KLM. Die liet zaterdagmorgen via een woordvoerster weten dat alle passagiers waren omgeboekt en dat de laatsten uiterlijk zondag weer naar huis vliegen.

Vlucht KL 836 van Den Pasar op Bali naar Schiphol maakte woensdagavond een tussenlanding in Singapore. Isabel Mosk ging er met haar vriend en hun kinderen aan boord. ,,We waren er drie dagen eerder gearriveerd na een vakantie in Nieuw-Zeeland en Fiji. Toen iedereen zat, werd omgeroepen dat de vlucht later zou vertrekken omdat er iets was met de techniek. Zo’n drie kwartier later meldde de gezagvoerder dat hij slechts nieuws had: het toestel kon niet vertrekken.”

Taxigeld

Nadat alle passagiers een speciale sticker hadden gekregen, begaven Mosk en haar gezin zich weer naar de terminal. ,,Voor we het wisten, waren we door de douane, hadden we onze koffers opgehaald en stonden we bij een informatiebalie waar twee mannen vertelden dat we naar het Paradox-hotel moesten. In dat hotel, waar we voor vertrek ook al hadden gelogeerd, kregen we bij overhandiging van de kamersleutel meteen het geld voor de taxi terug”, zegt de Nederlandse terugblikkend.

Met het voorlopige bericht dat hun vlucht donderdag om 23.30 uur zou vertrekken maar dat ze om 18.00 uur de status moest checken aan de receptie, ging het gezin slapen. ,,Een uur nadat we het vliegtuig hadden verlaten. Best snel”, klinkt het door de telefoon vanuit Weesp.

Status controleren

Het controleren van de status van hun vlucht, verliep de volgende dag minder vlekkeloos dan verwacht, zegt Mosk. ,,De man aan de balie die door de touroperator was geregeld, wist om 18.00 uur nog niks over onze vlucht. In de groepsapp had de KLM ook niks gecommuniceerd. Nadat ik het KLM-Contactcentrum had gebeld, kreeg ik een mail met de mededeling dat onze vlucht naar zaterdagavond was verplaatst.”

Voor een aantal medepassagiers was het krijgen van informatie lastiger, vernam de veertiger. Ze vermoedt dat dit te maken had met de verschillende touroperators waar de mensen hadden geboekt, waaronder een aantal vakantiegangers die via TUI op Bali hadden verbleven. ,,Ze wisten niet waar ze naartoe moesten bellen. Ik keek ervan op, wellicht omdat ik in de reisindustrie werk, en heb het nummer van het KLM-contactcentrum toen in de groepsapp gestuurd.”

Visum

Een van de Nederlandse passagiers - er zaten ook aardig wat buitenlandse overstappers op de vlucht - zei tegen De Telegraaf dat mensen aan hun lot waren overgelaten. ,,We moesten op eigen houtje Singapore in. De KLM had wel bussen en een hotel geregeld maar de crew vertrok zwaaiend naar hun eigen hotel en wij stonden daar. Iedereen moest nog een visum regelen.”

Het verhaal verbaast Mosk. ,,Dat van het visum klopt, maar je hoefde slechts een app te downloaden en daarna je gegevens in te vullen”, licht ze toe. Met haar gezin maakte ze van de nood een deugd. ,,We vierden de vijfde verjaardag van ons zoontje donderdag in het zeeaquarium in Singapore en bezochten vrijdag het Marina Bay Sands, dat hoge hotel met zijn spectaculaire zwembad.” Over de verzorging in hun hotel heeft de Weespse niets te klagen. ,,We kregen drie maaltijden per dag. Het leek wel een verlengde vakantie betaald door de KLM. Het enige minpunt was de slechte communicatie op donderdag.”

De ‘pechkist’ van de KLM, een Boeing 777-200, staat nog altijd in Singapore. Wanneer het toestel gerepareerd is en weer naar Amsterdam kan vertrekken is nog niet duidelijk.

