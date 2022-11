40 feestdranken vergelijken in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland: welk land is het goedkoopst?

met video Manager Walmart-win­kel schiet vijf medewer­kers dood en pleegt zelfmoord

Bij een schietpartij in een Walmart-winkel in de Amerikaanse staat Virginia zijn zes doden gevallen. De schutter pleegde na de aanval thuis zelfmoord. Volgens de politie gebruikte de man een pistool en was hij manager van het filiaal waar het bloedbad plaatsvond. Hij schoot op werknemers in een ruimte waar ze pauzeerden. Het motief van de dader is nog onduidelijk.

23 november