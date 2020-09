4-jarig Amerikaans meisje sterft bij schietpartij tijdens verkeersruzie

De schietpartij was het gevolg van een ruzie tussen beide chauffeurs, vertelt sergeant L’Jean McKneely. Mogelijk ging daaraan een overval vooraf. De verhitte bestuurders werden bij de schotenwisseling niet geraakt, maar de kleuter tragisch genoeg wel. Haar vader liep verwondingen op, maar pas nadat hij de auto een greppel instuurde, aldus de politie. Het kind overleefde de schotwond en het daaropvolgende ongeval niet.



De burgemeester van Baton Rouge spreekt op Twitter schande van de gebeurtenis. ,,Wat er vanavond is gebeurd, is onacceptabel’’, schrijft Sharon Weston Broome. ,,De gemeenschap moet het leven van dit meisje eren. Als je weet wie dit op zijn geweten heeft, neem dan direct contact op met de autoriteiten’’. De bestuurder die het fatale schot loste, is vooralsnog spoorloos. Het onderzoek loopt nog. De vader ligt in een ziekenhuis.