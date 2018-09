35.000 reacties op droomjob bij Griekse kattenopvang: 'Nooit verwacht'

Joan Rachlitz Bowell (51) van de God's Little People-kattenopvang op het eiland Syros heeft sinds een maand geen moment rust meer. Haar vacature voor een professionele poezenknuffelaar ging de hele wereld over en er stroomden gemiddeld 1300 aanmeldingen per dag binnen.



Nu de sollicitatiedeadline is verstreken, maakt Bowell samen met haar man Richard én vier vrijwilligers de balans op. Ze hebben er een dagtaak aan. Veel van de brieven raken Joan diep. ,,Er zaten vluchtelingen bij die hopen te ontsnappen uit oorlogsgebied'', zegt ze tegen The Guardian.

Quote Als iemand het vooral ziet als een kans voor zichzelf als mens, kiezen we diegene niet Richard

Maar niet alle verhalen zijn schrijnend. Onder de sollicitanten zijn bijvoorbeeld een zelfbenoemde poezenfluisteraar uit Australië, een Amerikaanse veteraan van de luchtmacht die 'extra veiligheid' belooft en een tiener uit Mexico die haar zegen voor het avontuur heeft gekregen van haar ouders. Verder waren er de reacties van een schrijver uit Seattle die gedichten schrijft voor zijn poezen en een Indonesische vrouw die erg kort van stof was. ,,Wil baan, bel me.''



Inmiddels is er een shortlist met de meest geschikte kandidaten, die komende week een brief kunnen verwachten. Na gesprekken moet uiteindelijk die ene ideale kattenfanaat overblijven. ,,Als iemand het vooral ziet als een kans voor zichzelf als mens, kiezen we diegene niet'', zegt Bowells man Richard. De andere sollicitanten komen overigens wel op een wachtlijst te staan, zodat ze de baan in de toekomst wellicht alsnog kunnen krijgen.



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Joan met een van de vele katten. © Facebook God's Little People Cats Rescue

Tv-serie

De nieuwe kattenkroeler groeit misschien wel uit tot een bekend gezicht. Televisieproductiebedrijf Endemol Shine wil volgens The Guardian namelijk een serie maken over de opvang. ,,Ze vinden het project iets magisch hebben'', aldus Richard.



De Britse vredesactivist en de van oorsprong Deense kunstenares Joan verhuisden zo'n zeven jaar geleden naar Griekenland. Al jaren kwamen ze tijdens vakanties in het land de ene mishandelde en gedumpte kat na de andere tegen. De beesten worden er behandeld als ongedierte, merkte het stel. De twee begonnen hun eigen opvang, waar ze zich al snel omringden met tientallen schattige snoetjes.



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Enkele van de 55 katten. © Facebook God's Little People Cats Rescue

Komend najaar gaan ze voor langere tijd in Amerika wonen vanwege Richards werk voor de Verenigde Naties. De twee zoeken daarom een vervanger, die de zorg krijgt voor zo'n 55 katten. Die moet je niet alleen eten geven, maar vooral ook veel liefde en aandacht. In ruil voor dat 'vervelende' werk mag je kosteloos wonen in het huis van de Bowells, met een eigen tuin en uitzicht op de Egeïsche Zee.



Alles wordt voor je betaald, van elektriciteit en water in het huis tot voedsel en medische zorg voor de poezen. Naast dit alles krijg je ook nog salaris. Het zou gaan om een bedrag van maximaal 500 á 600 euro per maand.



Maar, benadrukte Joan nadat de eerste duizenden reacties binnen waren gekomen, het is niet alléén maar leuk. Het komt immers voor dat je zieke katten moet laten inslapen. Daarnaast is het opruimen van kattenkots en -poep aan de orde van de dag en krijg je soms te maken met wilde en minder sociale katten.



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Een van de kittens. © Facebook God's Little People Cats Rescue

