30 geredde kinderen omhelzen hun ouders bij terugkeer in Oekraïne: ‘Zijn behandeld als beesten’

Hoe Britta Cloetens teruggevon­den werd en waarom het zo’n drie maanden duurde om haar te identifice­ren

Eind december vond een jager toevallig een stuk bot in de bossen bij het Waalse Dinant. Pas woensdag volgde een match met het DNA van de Vlaamse Britta Cloetens (25), die 12 jaar geleden verdween. Katty Doms (48) specialiste in DNA-procedure bij de Cel Vermiste Personen, legt uit welke machine er in gang kwam na de vondst. ,,De naam Britta werd wel genoemd, maar Britta is niet de enige die we kwijt zijn.”