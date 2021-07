25 doden na confrontatie met leger bij staatsgreep Myanmar: ‘Ze schoten op alles wat bewoog’

,,Ze schoten op alles wat bewoog”, aldus een van de dorpsbewoners die getuige was van de confrontatie. De bewoners hadden tot de dag erna gewacht om hun huis te verlaten en de slachtoffers te tellen, vertelt een andere getuige. Dit weekend werden in totaal 25 lichamen gevonden. De meeste slachtoffers werden door de militairen in het hoofd geschoten.

Bij de staatsmedia klinkt het dat een patrouille in de val gelokt was, waarop soldaten het vuur openden op ‘terroristen’. Er wordt daarnaast aangenomen dat tijdens een incident elders in de regio een lid van de veiligheidstroepen werd gedood.

Bijna negenhonderd doden

Het Myanmarese leger greep op 1 februari de macht en zette regeringsleider Aung San Suu Kyi af. Sindsdien is het erg onrustig in het land. Steeds meer burgers nemen de wapens op tegen de militaire junta. In sommige delen van het land hebben burgers zich verenigd in ‘verdedigingsgroepen’. Meestal gebruiken ze jachtwapens of zelfgemaakte wapens. Het geweld in Myanmar zou in totaal al 890 mensen het leven hebben gekost.