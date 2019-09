23 jaar cel voor Vlaamse oud-politicus na moord op ex van echtgenote

De rechtbank in Brussel heeft het voormalige Vlaamse parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia B. tot 23 jaar celstraf veroordeeld. Beiden zijn schuldig bevonden aan de moord op Marc Dellea (45), de ex van de vrouw.

Dellea werd op 8 juli 2014 in zijn appartement in Laken met een kogel door het hoofd om het leven gebracht. Justitie startte na de moord een onderzoek, dat uiteindelijk naar Sylvia B. en Christian Van Eyken leidde. In oktober 2015 werd voor B. een aanhoudingsbevel uitgevaardigd wegens moord.



Begin 2017 sloot de onderzoeksrechter zijn onderzoek af, waarna justitie de politieke onschendbaarheid van Van Eyken liet opheffen. Van Eyken werd kort daarna aangehouden, maar daags na zijn arrestatie weer vrijgelaten omdat het aanhoudingsbevel niet was ondertekend.

Sabotage bewijsmateriaal

Zowel de ex-parlementariër als B. werden voor moord vervolgd. Beiden hebben elke betrokkenheid bij de dood van Dellea altijd ontkend. Hoewel het proces al in 2017 had moeten beginnen, werd de zaak steeds uitgesteld vanwege problemen rond het bewijsmateriaal en discussie over de bevoegdheid van de rechtbank.



In november 2018, toen het proces een aanvang zou nemen, werd bekend dat justitie een onderzoek was gestart naar sabotage van het bewijsmateriaal. In oktober 2017 zou een dvd met videobeelden van bewakingscamera's zijn vernield op de griffie van de Brusselse rechtbank.

Camerabeelden vernietigd