22 jaar cel voor vrouw die Trump brief met gif stuurde

De Frans-Canadese vrouw die de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump een brief stuurde met het dodelijke gif ricine is veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna 22 jaar. De 55-jarige Pascale Ferrier bekende in januari de wet die het bezit of gebruik van biologische wapens verbiedt te hebben overtreden.

De dader gaf ook toe dat ze de ricine zelf in haar huis in Quebec had gemaakt in september 2020. Ze won het extreem giftige eiwit uit de zaden van de wonderboom en stuurde dat per brief met bedreigende teksten aan Trump in het Witte Huis. Daar werd de envelop met inhoud meteen als verdacht aangemerkt. Acht parlementariërs van de staat Texas kregen ook zo’n giftig epistel. Geen van de geadresseerden liep letsel op.

Ferrier schreef onder meer aan Trump dat ze voor hem een nieuwe naam had bedacht. ‘De Lelijke Tiran Clown. Ik hoop dat je die leuk vindt. Als het niet werkt, vind ik wel een beter recept voor een ander vergif, of ik gebruik mijn vuurwapen wanneer ik langs kan komen. Veel plezier’. Eerder had ze via Twitter aangekondigd dat iemand ‘Trump in het gezicht zou moeten schieten’.

In het afgelopen decennium is in de VS vaker gedreigd aanslagen te plegen met ricine. Ook kregen vooraanstaande personen post met het gif. Onder hen oud-president Barack Obama en miljardair Michael Bloomberg, toen nog burgemeester van New York. De actrice die de brieven verstuurde in 2013 kreeg achttien jaar gevangenisstraf.