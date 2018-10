22 Chinezen vast in koolmijn na afbreken rots

In de Oost-Chinese plaats Yuncheng zitten sinds gisteravond 22 Chinese mijnwerkers vast in een koolmijn na het afscheuren van een steen in een mijnschacht, een zogeheten autoklaas. De reddingsoperatie is inmiddels in volle gang. Yuncheng ligt in de provincie Shandong.