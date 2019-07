200 toeristen per heli van Zwitserse berg gehaald na storing kabelbaan

De evacuatie vond omstreeks 18.30 uur plaats nadat duidelijk was geworden dat de bezoekers van de Stanserhorn niet meer op andere wijze in het dal konden komen. Het veiligheidssysteem van de bergbaan voerde een noodstop uit vanwege een defect lager in een van de omkeerwielen.



De 27 passagiers van twee open cabines konden via een noodoplossing in veiligheid worden gebracht. Bijna tweehonderd mensen die zich nog op de 1900 meter hoge top bevonden, moesten door de lucht worden geëvacueerd. Daarvoor werden drie helikopters ingezet.



Omstreeks kwart voor tien 's avonds was iedereen van de berg af. De berggangers werden met taxi's naar Stans teruggebracht. Niemand is in gevaar geweest, benadrukte directeur Jürg Balsiger van de exploitant. De verwachting is dat het lager vandaag wordt gerepareerd en de baan weer opengaat.