20 jaar cel voor Amerikaanse juf: 'Ze heeft ons kind misbruikt, ze is een pedofiel’

Brittany Zamora (28), een voormalige lerares uit de Amerikaanse staat Arizona, moet twintig jaar de gevangenis in omdat ze vorig jaar een langere tijd een seksuele relatie had met een 13-jarige leerling. In de rechtszaal liepen de emoties hoog op. ,,Ze is een pedofiel. Ze moet niet anders behandeld worden dan als hier een man zou gezeten hebben”, zeiden de ouders van het slachtoffer.

De 28-jarige Zamora bekende dat ze in de klas seks heeft gehad met de 13-jarige scholier en ging ten overstaan van de ouders diep door het stof. ,,Ik ben een goede en eerlijke vrouw die een fout heeft gemaakt, en daar enorm veel spijt van heeft”, zei Zamora voor ze haar strafmaat te horen kreeg. ,,Ik heb altijd geprobeerd om alle wetten te respecteren. Ik ben op geen enkele manier een gevaar voor de maatschappij.”

Op de uitkijk

Zamora, die tijdens het misbruik 27 jaar was en inmiddels is ontslagen, had seksueel contact met de jongen in haar auto en in haar klaslokaal. Zelfs op momenten dat de andere klasgenoten een film aan het kijken waren, betastte de lerares de jongen. Dat gebeurde, zo blijkt uit sms’jes en briefjes, met goedkeuring van de jongen.

Het initiatief om seksueel contact te hebben kwam daarmee van beide kanten, maar seks met minderjarigen wordt in de VS, net als in Nederland, gezien als seksueel misbruik. De rechtbank neemt het de docente ook kwalijk dat zij nog een andere, eveneens minderjarige leerling bij haar misdrijf betrok. Die jongen moest, als ze gemeenschap had met de 13-jarige, op de uitkijk staan.

‘Ze scheuren me aan stukken’

Zamora zegt van al haar daden veel spijt te hebben. Haar handelingen waren naar eigen zeggen ongebruikelijk voor haar; ze herkende zichzelf er totaal niet in. Ze verontschuldigde zich uitgebreid bij haar slachtoffers, hun families en haar eigen familie. Ze vertelde dat ze een nieuw diploma wil behalen in de gevangenis zodat ze een andere carrière kan uitbouwen na haar vrijlating. Ze zal dan net geen vijftig jaar zijn. Toch is ze bang dat ze het niet gaat overleven in de gevangenis. ,,Ik ben klein. Ze zullen me aan stukken scheuren.”

De echtgenoot van Zamora heeft zijn vrouw de afgelopen tijd bijgestaan tijdens de procesgang. Of de twee na haar recente bekentenis nog bij elkaar zijn, is onbekend.

Meer gevallen

Zamora is zeker niet de eerste docente in Amerika die één van haar minderjarige leerlingen misbruikte. In 2017 werd een 29-jarige docente gezondheidswetenschappen uit de staat Maine aangeklaagd voor meervoudig seksueel misbruik van een jongen. De getrouwde moeder van twee jonge kinderen zou de student maar liefst veertien keer tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De vrouw zit nog steeds achter de tralies.

In Nederland komt misbruik van minderjarigen door docenten ook voor. Begin dit jaar werd een 40-jarige docent Engels veroordeeld tot drie jaar celstraf, omdat hij op een vmbo-school in Assen een minderjarig meisje had misbruikt. De man verklaarde dat hij stress had vanwege zijn zware baan en de hbo-opleiding die hij daarnaast volgde.