18-jarige Ethan voert strijd tegen mazelenepidemie VS

Wijlen Stephen Hawking jarenlang bedrogen en ‘slecht verzorgd’ door verpleeg­ster

18:04 Een 61-jarige Britse verpleegster die zorg verleende aan de vorig jaar overleden natuurkundige Stephen Hawking is door een medische raad van toezicht uit haar functie gezet. Onderzoek naar Patricia Dowdy, die in totaal vijftien jaar voor de wereldberoemde fysicus zorgde, bracht aan het licht dat zij ‘niet voldeed aan de kwaliteitsnormen en niet de professionaliteit had die professor Hawking verdiende’, laat de instantie weten.