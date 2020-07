17-jarige Australische surfer doodgebeten door haai: vijfde fatale aanval dit jaar

Andere surfers bij Wooli Beach - zo'n 600 kilometer ten noorden van Sydney - schoten de jongen te hulp, nadat hij rond half drie ‘s middags ernstige bijtwonden aan zijn benen had opgelopen. Ze kregen hem aan land, maar hun hulp en die van ambulancepersoneel mocht niet baten. Hij overleed ter plekke.



Burgemeester Jim Simmons van Clarence Valley, in de staat New South Wales, zegt dat het erg druk is door de schoolvakanties en dat er veel mensen in het water waren. ,,Wat er vanmiddag is gebeurd, is verschrikkelijk. Ons medeleven, van iedereen in de regio, gaat uit naar de familie van de jongen’’.